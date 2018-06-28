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В Австралии призвали сдавать человеческий жир
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В Австралии призвали сдавать человеческий жир 

Рамблер 1 час назад
Фото: Depostphotos.com
Пластические хирурги и дерматологи из Австралии обратились к жителям с необычным призывом — сдавать жир на длительное хранение в специальный банк. Это, по их мнению, в дальнейшем поможет бороться с признаками старения.
Идея создать банк жира пришла в голову доктору Дэниэлю Ланцеру. И он этим очень гордится. Человеческий жир, который ему сдают доноры, проходит специальную очистку, а затем замораживается и хранится при температуре –190 градусов.
Все это недешевое удовольствие, но Ланцер считает, что вечная молодость того стоит.
Впрыскивания жира позволяют разгладить, подтянуть и укрепить кожу. В процессе омолаживающей процедуры жир вводится в щеки, носогубные складки или даже брови.
Сразу после обращения Ланцера на его зов откликнулись 75 австралийцев.
Жир для банка забирается у человека посредством старой-доброй липосакции.
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