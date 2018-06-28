Сибиряк вместо покрышки намотал на диск изоленту

Житель Новосибирска решил заменить покрышку изолентой, и вот что из этого вышло.

Владислав Барашенков, новосибирской инженер и блогер, давно ведет свой канал "Гараж 54" и демонстрирует своим подписчикам совершенно невероятные эксперименты с автомобилями. Самые популярные, а порой безумные ролики он переводит на английский язык. Один из них заметило популярное зарубежное издание autoblog.com и показало уже своим читателям.

Для эксперимента с заменой покрышки понадобилось 600 рулонов изоленты и несколько часов работы. Кстати, изолента проявила себя очень достойно, как заметил блогер.

Для начала Владислав наехал на саморезы, вкрученные в доску, — два воткнулись, два погнулись. А затем устроил настоящее испытание дрифтом в гаражах. Изолента держалась до последнего.

Эксперимент показал, что на изоленте ездить можно, но наматывать ее очень утомительно и долго.