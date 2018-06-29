«Посмотрел и сказал: это Богородица с младенцем»

Обычно, гуляя по лесу, я делаю фотографии природы. Очень люблю зимний лес, облака. Больше всего фотографирую небо. Однажды, это было начало мая, проходя по тропинке (в лесу), я увидела очень красивые, серебристые капельки на ветке ели. Они были необычной формы, крупные сверху (как бы из воды), внутри серебристые. Так как такое я не фотографирую, пошла дальше. Прошла далеко, но в голове крутилась одна фраза: обязательно должна сфотографировать.

Я вернулась на то место, сделала пару фото, фотографировала очень близко. Сделав фото, пошла дальше. Но мысли разные были, откуда эта капельки, было очень пасмурно, прохладно.

Когда пришла домой, посмотрела фото, ничего не поняла. Пришел внук в гости, я показала ему это фото. Он посмотрел и сказал: бабуля, это Богородица с младенцем. Я тогда внимательно рассмотрела фото и действительно увидела Богородицу с младенцем. Стоит около ели и держит младенца. Фото снимала на мобильник, поэтому не очень четко получилось.

На следующий день показала своим детям, что странно, фото было четкое, во всяком случае, лучше, чем я сфотографировала. В церкви сказали, что это редкая икона (называется «Сладкое лабзание»). Тогда в интернете я нашла про это описание.

Свое название остров с отвесными берегами, образовавшийся посреди реки Катуни, получил благодаря Иоанну Богослову — любимому ученику Христа. На греческом Патмосе ему пригрезились два храма, парящие в воздухе. Один находился в Греции, а другой — на избранной Богом земле, настраивающей на благоговейный лад, — Алтае.

О своем видении апостол написал в «Апокалипсисе», ставшем последней книгой Нового Завета. С тех пор два участка суши носят одно имя и т. д. Там из скалы высечен образ Богородицы с младенцем, точь-в-точь, как я сфотографировала. Разница только в том, что на моей фотографии Богородица с младенцем как живые. А так все такое же, ель. Вот такое чудо получилось!