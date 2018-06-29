На дорогу «упало» облако

В Сети появилось видео, на котором запечатлено странное явление: небольшое белое облако спустилось на землю, пролетело несколько метров над проезжей частью улицы и вновь устремилось вверх.

Видеороликом поделился очевидец, перед автомобилем которого, собственно, и решило совершить свою «прогулку» облачко.

Видео, разумеется, вызвало много споров. Некоторые пользователи предположили, что автомобилист запечатлел на камеру вовсе не облако, а, например, кусок мыльной пены, улетевший из близлежащей прачечной.

Другие склонны считать, что такой облик принял корабль пришельцев (правда, не совсем понятно, для чего). Третьи заявили, что водителю явилась какая-то сущность, призрак или что-то в этом роде.

Нашлись даже те, кто поддержал теорию о разумных облаках. Они высказали предположение, что воздушная белая субстанция опустилась к земле с какой-то целью: например, предотвратить ДТП или просто «поиграть» с водителем.