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«Я, оказывается, передатчик для инопланетян»
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«Я, оказывается, передатчик для инопланетян» 

Рамблер 6 часов назад
Фото: Depositphotos.com
Однажды я делала одно сложное упражнение для «подключения» к информационному полю Земли. Надо было выдержать 45 минут в определенной позе. Выдержала 43 и без сил повалилась на кровать. И вдруг почувствовала, что в комнате кто-то есть. Посмотрела на дочь, она мирно спала, вокруг никого, но вдруг почувствовала, что сейчас что-то произойдёт. И стало происходить. Я обнаружила себя в прозрачной капсуле, которая вот-вот куда-то отлетит.
Я уцепилась глазами за дочь и начала кому-то кричать, что как же она, что с ней, я должна быть с ней. Мне голос сказал: не волнуйся, ты же хотела знать, есть мы или нет. У нас перерыв, и пока Иисус — так Вы называете того, кто управляет вами, — вышел, мы тебя быстренько покатаем по Космосу…
Я видела планеты, где бурлила огненная лава, зеленые и каменные планеты, планеты, населенные какими-то существами. Все были живые. Осмелилась и стала задавать вопросы. Почему не помогают нам ОНИ, инопланетяне, справиться со смертельными болезнями, войнами. Мне ответили. Мы вам дали инструкции, вы их называете заповедями, но вы их нарушаете. Дали пословицы и поговорки: не зная броду, не суйся в воду и проч… Вы и их отвергаете, считая себя венцами творения. Дали веру. И снова — нос кверху! Вот и живите по «своими правилам».
Но, сказали мне «провожатые», время перерыва кончается, хочешь ли ты что-то знать лично о себе. Хочу. То, что мне сказали, сначала повергло меня в шок. Но со временем я успокоилась и теперь живу — не тужу! Я, оказывается, типа передатчик, с которого считывается информация ИМИ.
Таких передатчиков немного. Их время от времени перемещают по земле. Я, к примеру, чудесным образом из Обнинска попала в Севастополь. Потом таким же чудесным образом попала в Ригу… Сейчас, выходя из дома, голову оставляю дома. Она мне ни к чему. Иду, куда укажут. Кстати, именно в Риге мне показали моего Учителя, кто более подробно объяснил, кто я… После моей поездки по Вселенной я обращалась к психиатру. Я здорова.
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