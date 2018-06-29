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Загадка, от решения которой зависит жизнь
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Загадка, от решения которой зависит жизнь 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из фильма "Игры разума"
Эта загадка, на первый взгляд, может показаться довольно простой. Или, напротив, ужасно сложной… Если вы ее разгадаете, значит, у вас все в порядке с логикой.
Итак, приступим…
Четверых заключенных выстроили в ряд. Трое из них стоят друг за другом, а последнего поместили за стену. На каждого из них надзиратель надел шляпу определенного цвета. Заключенным известно, что есть два головных убора белого цвета и два — черного.
Надзиратель пообещал, что отпустит того заключенного, который сможет назвать цвет своей шляпы. Поворачивать голову ни один из них не может. Ошибиться с выбором цвета нельзя: вместо свободы узник, решивший просто поиграть в «угадайку», попрощается с жизнью.
Человек, обозначенный буквой D может видеть заключенных В и С, заключенный C — узника под «именем» B, а вот A и B повезло меньше: их взгляд упирается в стену. Разговаривать между собой заключенные, разумеется, не могут.
Вопрос: кто из узников может быть уверен в цвете своей шляпы?
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Ответ ищите ниже.
Ответ: узник C уверен, что на нем черная шляпа.
Поскольку заключенный D может видеть узников B и C, то если бы на них были шляпы одного цвета, то он сразу понял бы, что на нем головной убор другого оттенка и незамедлительно спас бы себя. Но он молчит.
Понимая это, заключенный С догадывается, что шляпы на нем и заключенном B разного цвета. Поскольку у стоящего перед ним узника В головной убор белый, значит, на нем самом шляпа черная.
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