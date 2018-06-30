Челленж «Какого пуха?» ставит животных в тупик 

По Сети уже несколько дней гуляет челленж под названием "Какого пуха?".
Суть заключается в том, чтобы удивить своего питомца внезапным исчезновением хозяина. Пользователи берет в руки большой кусок ткани — одеяло, покрывало, простыню или полотенце. Несколько раз взмахивают им, то закрывая, то открывая себя питомцу, и после нескольких таких манипуляций убегают в момент, когда ткань полностью скрывает тело.
Удивленный внезапным исчезновением питомец реагирует очень бурно. Собаки начинают гавкать и затем усердно искать своего хозяина.
Но не все поступают так. Кто-то расксусывает коварный замысел раньше или просто не планирует сдвигаться с места ради сомнительной забавы, а подождет, когда хозяин соизволит объявиться вновь:
А кое-кто из животных считает, что все хорошо, лишь бы не скучать: