Челленж «Какого пуха?» ставит животных в тупик

По Сети уже несколько дней гуляет челленж под названием "Какого пуха?".

Публикация от Codie the Corgi (@codiethecorgi) 27 Июн 2018 в 6:54 PDT Суть заключается в том, чтобы удивить своего питомца внезапным исчезновением хозяина. Пользователи берет в руки большой кусок ткани — одеяло, покрывало, простыню или полотенце. Несколько раз взмахивают им, то закрывая, то открывая себя питомцу, и после нескольких таких манипуляций убегают в момент, когда ткань полностью скрывает тело.

Удивленный внезапным исчезновением питомец реагирует очень бурно. Собаки начинают гавкать и затем усердно искать своего хозяина.

Публикация от Rocket (@rocket_the_dachshund) 29 Июн 2018 в 2:11 PDT Но не все поступают так. Кто-то расксусывает коварный замысел раньше или просто не планирует сдвигаться с места ради сомнительной забавы, а подождет, когда хозяин соизволит объявиться вновь: