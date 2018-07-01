На поверхности Луны обнаружили загадочный люк

Уфологи, исследовавшие лунную поверхность в районе кратера Арат с помощью сервиса «Google Moon», обнаружили возле него нечто, очень похожее на следы раскопок. А рядом расположился загадочный объект, имеющий форму правильного квадрата.

По словам специалистов, каждая из сторон четырехугольника имеет длину не менее 100 метров. «Виртуальные исследователи» склонны считать, что этот странный «предмет» не что иное, как люк: на поверхности они разглядели несколько выступов, похожих на подъемный механизм.

Правда, не исключают уфологи и того факта, что загадочный квадрат может быть и объемным.

Люди, склонные верить, что мы во вселенной не одни, высказали предположение, что люк наверняка ведет внутрь Луны, где, по всей видимости, располагается база инопланетян.

Верится в это, конечно, с трудом. О чем и не преминули сообщить скептики, посчитавшие загадочный квадрат на поверхности спутника Земли обычным сбоем при загрузке фотографии.