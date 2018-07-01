Спутник Сатурна может быть обитаем

Исследователи с помощью зонда Кассини обнаружили на спутнике Сатурна, Энцеладе, признаки жизни.

Молекулы сложной органики автоматическая космическая станция собрала, пролетев через шлейф Энцелада. Под ледяной корой спутника Сатурна, согласно заверениям ученых, скрывается океан. Вот в нем то и могут быть отмечены признаки жизни.

Правда, исследователи пока не берутся утверждать, что Энцелада является обитаемым спутником. Но и отрицать этот факт не торопятся. В планах ученых отправить к спутнику Сатурна беспилотник NASA, чтобы тот подробно изучил находку. Тогда можно будет вынести вердикт.