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Были ли пришельцы в Розуэлле
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Были ли пришельцы в Розуэлле 

Рамблер 9 часов назад
Некоторые мистические события общество предпочитает замалчивать. Они кажутся настолько невероятными, что в них с трудом верится, однако они действительно происходили.
1. «Вашингтонская карусель». В июле 1952 года радар аэропорта Вашингтона засёк группу неопознанных летающих объектов. НЛО летели хаотично со скоростью более 2 000 км/ч. Авиационные службы уверяли, что никаких самолётов не могло быть в это время в данном районе. Через некоторое время НЛО зависли над Капитолием. Правительство США провело целую компанию, чтобы об этом инциденте забыли.
2. Инцидент в Розуэлле. В июле 1947 года светлый диск промчался над Нью-Мексико. На следующий день неподалёку от города Розуэлл были обнаружены обломки, которые обследовали специалисты. Инцидент был сразу же засекречен. Собранные обломки доставили на военную базу в штате Огайо, гражданскому персоналу было запрещено приближаться к ангару, где они хранились. Военные заявили, что в Розуэлле разбился экспериментальный метеошар. До сих пор обстоятельства дела засекречены, но конспирологи уверены, что американские военные нашли в Розуэлле инопланетян.
3. Эксперимент «Филадельфия». В октябре 1943 года военные специалисты США провели эксперимент, суть которого заключалась в том, что на эсминце «Элдридж» сгенерировали чрезвычайно мощное электромагнитное поле. Предполагалось, что благодаря полю световые и радиоволны будут огибать корабль. При включении установки корабль стал полупрозрачным, а после яркой вспышки исчез. Вскоре «Элдридж» обнаружили в 500 километрах от места проведения эксперимента, а ещё через некоторое время он снова оказался в начальной точке. Из почти 200 человек, бывших на корабле, лишь 21 не получили никаких повреждений, большая часть пропала без вести. ВМС США и сегодня не комментируют этот эксперимент.
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