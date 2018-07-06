«Голос попросил ее снять одежду»

Лет 20 назад своей историей поделилась одна моя знакомая. На тот период молодая, немногословная, деревенская девчонка, которую бог наградил шикарными формами. Она часто помогала матери, работавшей дояркой на ферме.

В один день, как часто бывало, потерялась пара коров по причине вечно подвыпивших конных пастухов. Три разновозрастных подруги, отругав пастухов, отправились искать коров на пастбище около леса, пока не стемнело. Разбрелись по краю леса, зазывая потерявшихся животных.

Знакомая в поисках зашла чуть глубже и оказалась на небольшой опушке. Проходя через опушку, ее вдруг охватило волнение, хотя, несмотря на немногословность, она неробкого десятка. И голос или что-то другое, как будто в голове, требование остановиться, волнение ушло, и она подчинилась.

Далее голос попросил ее снять одежду. С ее слов она была как под гипнозом. Она подчинилась, и далее ее попросили лечь на спину. Затем по телу прошла теплая волна. Детали описывать не буду, но что-то довело ее до оргазма. Когда все кончилось, она как будто очнулась от сна. Ничего не понимая, оделась и вышла из леса, на краю которого паслись потерявшиеся коровы и подруги с вопросами. Что они ее уже полчаса кличут. На что знакомая ответила, что ее не было пять минут.

Своей историей она поделилась только со своей подругой и с вашим покорным слугой. И призналась, что хотела бы испытать это еще раз, но боится этого места.