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«На надгробном фото человек, что меня выпить звал»
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«На надгробном фото человек, что меня выпить звал» 

Рамблер 7 часов назад
Фото: depositphotos
В новостную редакцию портала Рамблер приходит множество писем с необычными историями от читателей. Некоторые из них мы публикуем:
Купили себе дачу в деревне. Старый бревенчатый дом. Жил там до нас один мужик. Столярничал, хозяйствовал, многое успел сделать для усадьбы при жизни. Но, говорят, пил сильно. Вот, мол, по пьяни где-то с кем-то повздорил — и его прибили. Ну а спустя какое-то время родственники эту усадьбу и продали.
Въехали мы в эту хату. Весь день хлопотали, обустраивались. А потом спать отправились. И вот по ночам стали мне кошмары сниться. Будто преследует нас что-то или кто-то в этом доме. И чудом вырываюсь я из дома, бегу прочь, выношу жену на руках. Такая жуть.
А однажды приснилось, что захожу я в сени, а там мужик в углу стоит с канистрой на плече и говорит: «Пошли, выпьем!». Отказался. «Ну, как хочешь!» — говорит мужик и уходит или исчезает.
Я потом на могилу этого бывшего хозяина дома ходил. На обелиске на фото точь-в-точь тот человек, который меня во сне выпить звал.
А кошмары после этого прекратились.
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