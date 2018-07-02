Одержимая в Индии ползала по стене госпиталя

Загадочная история произошла в Мумбаи. Случайные прохожие сняли на видео, как черноволосая женщина в белом со сверхъестественной ловкостью забралась по гладкой колонне на второй этаж госпиталя Сандживан.

Один из очевидцев уверен, что незнакомка была одержима нечистой силой. Второй убежден, что он на самом деле он видел не живого человека, а призрак.

Даже спортивно развитый человек вряд ли смог повторить этот трюк без специальных приспособлений. Однако женщина могла находиться в сомнамбулическом трансе. В таком состоянии человек способен продемонстрировать настоящие чудеса.

Впрочем, в Сети многие посчитали, что видеоролик является постановочным, а для эффектного трюка были использованы тросы. а некоторые даже предположили, будто видео намеренно перевернуто, и на самом деле женщина спускалась по колонне.

Пользователи сети считают, что видео является постановочным: женщину просто подняли при помощи тросов. А некоторые не исключают теорию, что на самом деле героиня видео спускалась с колонны, а видео просто инвертировано (перевернуто).