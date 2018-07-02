Кадры, за которыми скрываются жуткие истории

На первый взгляд указанные снимки могут показаться ничем не примечательными. Однако в действительности за каждым из представленных кадров стоит собственная жуткая история.

Посмертный кадр

На этом фото времен Викторианской эпохи присутствуют мать, отец и дочь, поэтому кадр кажется почти нормальным. Вот только незадолго до фотосессии девочка скончалась от тифа, и это один из популярных в ту пору посмертных снимков.

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Труп в кадре выходил особенно четким из-за своей неподвижности, ведь тогда фото делались со значительной выдержкой.

Жертва маньяка

На этом фото позирует 14-летняя Реджина Уолтерс, убитая буквально спустя несколько минут от руки маньяка Роберто Бен Роудса.

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Он остриг жертве волосы и вынудил ее облачиться в черное платье. По США преступник передвигался на собственном трейлере, оборудовав там своего рода камеру пыток, а в течение месяца Роудс, как правило, убивал около трех человек.

“Детские шалости”

На этом фото, где один мальчик ведет другого за руку, трудно разглядеть что-то подозрительное, если не знать всю историю. В действительности в тот момент Джон Венеблс и его друг Роберт Томпсон , которым было всего десять лет, увели из ТЦ двухлетнего Джеймса Балджера, ненадолго оставленного матерью без присмотра.

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Дети жестоко избили жертву, залили ее лицо краской и бросили умирать на ЖД-путях в надежде замаскировать свое преступление под несчастный случай.

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Юные маньяки получили всего по десять лет тюрьмы, но после освобождения оба попали туда снова.

Молния

Фото сделано летом 1975, когда Мэри Макквилкен решила запечатлеть на камеру двух братьев. Размещалась компания на вершине горы в национальном парке Калифорнии. Спустя мгновение во всех трех ударила молния, и выйти живым из парка удалось лишь 18-летнему парню.

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Волосы на их головах встали дыбом потому, что атмосферный разряд оказался слишком мощным и близким.

Извержение вулкана

Осенью 1985 на территории Колумбии имело место извержение вулкана, после чего местную провинцию Армеро заполнили селевые потоки. Жертвой случившегося стала 13-летняя Омайра Санчес. Она оказалась в плену обломков одного из зданий, из-за чего не могла выбраться.

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В течение трех дней несчастная вынуждена была стоять по шею в грязи, и за этот период ее лицо успело опухнуть, глаза залило кровью, а руки побелели. Многочисленные попытки спасателей вытащить из завалов девочку не дали результата, и спустя три дня она впала в агонию, а затем скончалась.

Авиакатастрофа

Это фото не привлекает внимания, пока не посмотреть в правый угол, где покоится обглоданный человеческий хребет. На кадре изображены члены команды по регби Old Cristians, самолет с которыми в 1972 упал в Андах. На борту имелись 45 человек вместе с членами экипажа, и 17 из них погибли в течение суток после крушения.

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Бороться за выживание оставшимся удалось свыше двух месяцев, притом что запасы весьма быстро истощились. Питаться жертвам пришлось трупами умерших товарищей. Выжить тогда сумели 16 мужчин, которые отважились перейти через горы.

Дети на продажу

Снимок сделан на территории Чикаго в 1948, когда четыре ребенка сидят рядом с плакатом, где говорится об их продаже. Это отнюдь не шутка, и мать действительно продала отпрысков от прежнего брака, чтобы начать новую жизнь с очередным ухажером.

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Малолетних купили фермеры, которые использовали их как рабочую силу, а воссоединиться некоторым из них удалось лишь спустя десятилетия.