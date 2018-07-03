Ещё
Голуби начали подглядывать за британцами в душе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Голуби начали подглядывать за британцами в душе 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Жители четырехэтажного дома в районе Уондсворт на юго-западе Лондона пожаловались на «высокомерных» голубей, которые долгое время осаждают их дом. Об этом сообщает Daily Mail.
Жильцы утверждают, что голуби постоянно проникают в их дом, несмотря на объявление в подъезде для новых арендаторов с требованием не открывать окна. В итоге даже в самую сильную жару они вынуждены держать окна закрытыми и страдать от духоты.
«Этот пернатый урод определенно смотрел на меня в душе. Я уверен, если бы у него были губы, он бы их облизывал», — пошутил пострадавший от голубя. Когда он попытался закрыть окно полотенцем, птица начала гневно клевать окно.
Другой квартиросъемщик назвал атаку голубей «борьбой за власть» и сравнил ситуацию с фильмом «Птицы» Альфреда Хичкока. «Мы не знаем, зачем голуби приходят и что было раньше в этом здании, но у них определенно есть сверхъестественный интерес к этому месту», — рассказал он. Жильцы обратились в совет Уондсворта, отвечающий за борьбу с вредителями, за комментариями.
25 мая во «ВКонтакте» появился ролик с последнего звонка в одной из пензенских школ, где на торжественной линейке в небо запустили мертвого голубя. Комментаторы предположили, что, стоя на торжественной линейке и ожидая завершения праздничных танцев, выпускник от волнения случайно придушил птицу. Однако позднее выяснилось, что голубь только притворился мертвым, и после падения взлетел вместе со своими пернатыми «сородичами».
Последние новости
Раскрыты дата и место встречи Путина и Трампа Работающие пенсионеры останутся без индексаций Путин разрешил блокировать кредитки россиян
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Танцующих тверк испанок мама избила тапочками3
Мрачные тайны роскошного Дубая8
Кадры, за которыми скрываются жуткие истории9
Сибиряк вместо покрышки намотал на диск изоленту215
Сколько получали первые лица СССР8
Видео
00:30
Одержимая в Индии ползала по стене госпиталя
Безумный мир
00:19
В Турции взялись за обучение кошек плаванию
Истории
01:05
На дорогу «упало» облако
Безумный мир
10:00
Загадочные истории, которые мы так и не поняли
Безумный мир
06:22
На такой работе вам точно не понравится
Места
11:32
Парки развлечений, которые уже пугают
Места
03:42
Сверхсекретные места на Земле, куда нет доступа
Места
00:45
Уборщик расплакался, получив конверт от студентов
Люди
09:21
Мифические места, которые действительно существуют
Места
06:10
Изломанные судьбы детей кровавых тиранов
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение