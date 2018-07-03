Голуби начали подглядывать за британцами в душе

Жители четырехэтажного дома в районе Уондсворт на юго-западе Лондона пожаловались на «высокомерных» голубей, которые долгое время осаждают их дом. Об этом сообщает Daily Mail.

Жильцы утверждают, что голуби постоянно проникают в их дом, несмотря на объявление в подъезде для новых арендаторов с требованием не открывать окна. В итоге даже в самую сильную жару они вынуждены держать окна закрытыми и страдать от духоты.

«Этот пернатый урод определенно смотрел на меня в душе. Я уверен, если бы у него были губы, он бы их облизывал», — пошутил пострадавший от голубя. Когда он попытался закрыть окно полотенцем, птица начала гневно клевать окно.

Другой квартиросъемщик назвал атаку голубей «борьбой за власть» и сравнил ситуацию с фильмом «Птицы» Альфреда Хичкока. «Мы не знаем, зачем голуби приходят и что было раньше в этом здании, но у них определенно есть сверхъестественный интерес к этому месту», — рассказал он. Жильцы обратились в совет Уондсворта, отвечающий за борьбу с вредителями, за комментариями.

25 мая во «ВКонтакте» появился ролик с последнего звонка в одной из пензенских школ, где на торжественной линейке в небо запустили мертвого голубя. Комментаторы предположили, что, стоя на торжественной линейке и ожидая завершения праздничных танцев, выпускник от волнения случайно придушил птицу. Однако позднее выяснилось, что голубь только притворился мертвым, и после падения взлетел вместе со своими пернатыми «сородичами».