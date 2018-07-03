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Загадочные истории, которые мы так и не поняли
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Загадочные истории, которые мы так и не поняли 

Рамблер 1 час назад
С вами когда-то случалось нечто, что не поддавалось никаким логическим объяснениям? Подобные события — не редкость, и некоторые из них учёные так и не смогли понять.
1. 19 июня 2011 года шведские дайверы нашли в Балтийском море странный цилиндр диаметром 60 метров. После публикации снимков многие нашли, что цилиндр похож на космический корабль. Спустя год к месту отправилась экспедиция. Исследовали выяснили, что в радиусе 200 метров от цилиндра отключается всё электронное оборудование. Тогда предположили, что объект — часть нацистской системы обнаружения подлодок. В дальнейшем место нахождения загадочного цилиндра засекретили.
2. В 1907 году трёхлетняя британка Дороти Иди упала и ударилась головой. Удар был так силён, что её сочли мёртвой. Однако малышка очнулась и быстро поправилась. Спустя время родители повели девочку в музей. В зале, посвящённом Древнему Египту, малышка задержалась, а после возвращения домой начала уверять, что она жила в Египте. Взрослея, Дороти всё больше интересовалась Египтом, она стала членом исследовательской группы, а потом переехала в Каир, вышла замуж за египтянина и родила ребёнка. По ночам Иди впадала в транс и писала иероглифы, а учёных поражала уникальными знаниями о жизни в древнем Египте.
3. Кратер Земли Уилкса. Территорию в Восточной Антарктиде обнаружила экспедиция Чарлза Уилкса в 1838 году. В 1962 году появилось предположение, что под толщей льда там находится гигантский кратер, основанное на сейсмических и гравитационных аномалиях, которые наблюдались в этой области. В 2006 году исследователи доказали, что кратер действительно существует, и его ширина — 480 километров. Пока нет единой теории, как и почему образовался кратер.
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