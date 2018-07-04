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Сколько вы проживёте на другой планете
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Сколько вы проживёте на другой планете 

Рамблер 15 часов назад
Сегодня наука и техника поднялись на такую высоту, что человечество уже всерьёз задумалось колонизации других планет. Но сможет ли человек выжить в инопланетных условиях?
1. Меркурий. Человек проведёт здесь 0,001 секунды. На теневой стороне планеты температура -180, на солнечной — 430 градусов. Теоретически базы колонизаторов можно разместить на полюсах, где всё время царствует ночь, или в толще планеты.
2. Венера. Здесь прожить можно чуть дольше — 0,94 секунды. 98% процентов атмосферы Венеры — это углекислый газ, давление в 92 раза больше земного, а окутывают планету облака из серной кислоты.
3. Марс. Именно на Марс запланирована экспедиция, и там без сильной защиты человек просуществует несколько суток. Однако и здесь в атмосфере очень много углекислого газа (95%), а уровень радиации настолько высок, что человек умрёт через несколько дней.
4. Юпитер. 0,03 секунды — это время жизни на Юпитере, газовом гиганте, окутанном аммиачными парами.
5. Сатурн. На планете также удастся провести 0,03 секунды. На Сатурне ветер дует со скоростью 1 800 км/ч, поэтому человека просто разорвёт на части.
6. Уран. Не стоит рассчитывать пробыть здесь дольше, чем 0,001 секунды. Убьют колонизатора облака из горячей смеси воды, аммиака и метана, в которых живое существо просто растворится.
7. Нептун. На жизнь выделено 0,05 секунды. Самые сильные ветра в солнечной системе (2 300 м/с!) не дают шансов на выживание.
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