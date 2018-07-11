«Душа погибшего защищала меня от невзгод»

На момент происходивших событий я был действующим старшим офицером Военно-морского флота СССР, преподавал в одном из Военно-морских вузов Ленинграда. До этого проходил службу на подводных лодках Краснознаменного Северного флота, участвовал в нескольких дальних морских походах по морям и океанам, вдалеке от родных берегов, в основном патрулируя у берегов нашего потенциального противника.

Считался опытным "морским волком", был командиром подводной лодки, никакими психическими заболеваниями не страдал, десятки раз был проверен различными комиссиями, не верил "ни в бога, ни в черта".

В 1990 году в Ленинградской области было сформировано Военно-морское садоводство, куда я тоже попал. Садоводство располагалось на землях бывшего военного аэродрома, который немецко-фашистская авиация разгромила в 1941 году. С тех пор там обильно росла только трава, а соседняя деревушка тоже была стерта с лица земли и все жители погибли.

Мой садовый участок оказался на землях этой деревни. Началось освоение участка и строительство деревянного двухэтажного дома. В тот период был в отпуске и сам целый день самоотверженно стучал молотком, создавая приют для своей семьи.

На улице стоял относительно теплый и не дождливый октябрь, температура воздуха позволяла ночевать в доме без дополнительного отопления. Активно проработав целый день, я поужинал, пропустил несколько рюмок водки и прилег на кровать. Вдруг в комнату бесшумно заходит мужик и молча смотрит на меня с порога, а я смотрю на него.

Думаю: "кто он, что хочет, бить морду сразу или подождать?"

Но пока я думал, мужик молча развернулся и ушел. Я бросаюсь к входной двери, но она на замке, потому что я ее вечером и закрывал.

Одет мужик был как знаменитый мультяшный почтальон Печкин: кирзовые сапоги, длинный брезентовый плащ серого цвета, свитер и теплая шапка. Придя в себя от такой неожиданности я решил, что это мне все привиделось после трудного рабочего дня и принятого спиртного. Решил никому об этом не рассказывать, как как меня поднимут на смех и обвинят в пьянстве.

Прошла зима, а летом к нам на дачу понаехала куча родни и знакомых, стол был накрыт во дворе, напротив входа в дом. Посидели, погуляли, попели песен, выпили. Посиделки затянулись до позднего вечера, женщины начали расходиться по комнатам в доме. Вдруг крик со второго этажа: "Мужик, мужик здесь!"

Мы сидели у входа в дом, посторонний человек не мог пройти мимо. Я бросился на второй этаж с фонарем в руках, обыскал все углы, но никого не было. Начали расспрашивать перепуганную родственницу и, представьте себе, она описывает "почтальона Печкина", которого я видел осенью. Мы дружно посмеялись над ее историей и легли спать. Ночь прошла без происшествий, но я понял, что что-то здесь нечисто. Посетителя я прозвал "дядя Гриша".

Прошло лето, я закончил сезон, собрал все ценные вещи. Перед отъездом решил своему новому знакомому налить рюмку водки и положить кусочек черного хлеба. Сделав это, я про себя обратился к нему: "Дядя Гриша сохрани дом и хозяйство от незваных гостей".

И тут входная дверь вдруг открывается и резко с хлопком закрывается, а ведь сквозняка в доме и ветра на улице не было. Я ошарашенный выскочил из дома, закрыл его на замок и уехал.

В том году из соседских домов было украдено все, что можно было унести, но мой дом остался целым. Более того, когда мы приехали по вызову сторожа, то увидели на снегу следы незваных гостей. Причем трое подходили и к моему дому, но за пятьдесят метров остановились, покурили и ушли. "Дядя Гриша" берег вверенное ему имущество.

Прошли годы, я достроил дом и решил его освятить. Поехал в соседнюю церковь и рассказал батюшке все мои приключения. Батюшка сказал, что "дядя Гриша" — это душа погибшего хозяина дома, который стоял на месте моего. Он и защищает меня от невзгод, так как я ему понравился. Если освятить дом, то душа этого человека уйдет и я лишусь его опеки. Я отказался от освящения дома.

Вот так мы мирно живем с "дядей Гришей" уже более 27 лет. Перед зимой оставляем ему водку и хлеб, а весной всегда обнаруживаем пустую стопку.