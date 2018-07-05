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Как нас дурачат фокусники
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Как нас дурачат фокусники 

Рамблер 9 часов назад
Фокусники умудряются завораживать нас трюками. На деле же многие фокусы — результат использования хитроумных приспособлений. И, конечно же, не последнюю роль играют многомесячные тренировки, во время которых иллюзионисты и их помощники оттачивают навыки до совершенства. Но, пожалуй, пришло время разоблачить современных магов и показать, как они проделывают фокусы.
1. На глазах огромной толпы фокусник Дэвид Блейн подал бездомному стакан кофе. Через секунду напиток превратился в монеты.
2. А теперь представьте, что навстречу вам идёт обычный мужчина и вдруг у него голова соскальзывает на живот. Как вам понравится такая встреча?
3. Шпагоглотатели забавляли любителей красочных зрелищ с древности. Они действительно проталкивают шпагу в пищевод, но прежде лишь им известен маленький секрет, позволявший не навредить себе. Впрочем, теперь его узнаете и вы.
4. А как насчёт превращения красотки в роскошную тигрицу? Подобный трюк часто демонстрируют в цирках. Его секрет заключается в фальшивой стенке, за которой хищник прячется до встречи с публикой.
5. Девушка, которая якобы в состоянии транса возлегает на острых шипах, а потом падает, а в это время один из шипов пронзает её тело. Вам знаком этот фокус? Ассистентка не получает никаких травм благодаря костюму.
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