Как нас дурачат фокусники

Фокусники умудряются завораживать нас трюками. На деле же многие фокусы — результат использования хитроумных приспособлений. И, конечно же, не последнюю роль играют многомесячные тренировки, во время которых иллюзионисты и их помощники оттачивают навыки до совершенства. Но, пожалуй, пришло время разоблачить современных магов и показать, как они проделывают фокусы.

1. На глазах огромной толпы фокусник Дэвид Блейн подал бездомному стакан кофе. Через секунду напиток превратился в монеты.

2. А теперь представьте, что навстречу вам идёт обычный мужчина и вдруг у него голова соскальзывает на живот. Как вам понравится такая встреча?

3. Шпагоглотатели забавляли любителей красочных зрелищ с древности. Они действительно проталкивают шпагу в пищевод, но прежде лишь им известен маленький секрет, позволявший не навредить себе. Впрочем, теперь его узнаете и вы.

4. А как насчёт превращения красотки в роскошную тигрицу? Подобный трюк часто демонстрируют в цирках. Его секрет заключается в фальшивой стенке, за которой хищник прячется до встречи с публикой.

5. Девушка, которая якобы в состоянии транса возлегает на острых шипах, а потом падает, а в это время один из шипов пронзает её тело. Вам знаком этот фокус? Ассистентка не получает никаких травм благодаря костюму.