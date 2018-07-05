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Почему мы пока не познакомились с инопланетянами
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Почему мы пока не познакомились с инопланетянами 

Рамблер 8 часов назад
Вопросом, почему мы до сих пор не встретились с инопланетянами, задаются не только учёные, но и обычные люди. Возможно, дело в том, что жизнь на планете — это исключительная редкость, вероятность формирования подходящих условий для этого невероятно низка. Есть и другое предположение, говорящее, что цивилизации уничтожают сами себя раньше, чем произойдёт встреча с представителями иных миров. Но есть и другие гипотезы, объясняющие, почему мы пока одиноки.
1. Земля для инопланетян — словно клетка с подопытными животными. Они давно нашли нас, но изучают издалека, не вмешиваясь в жизнь.
2. Развитые цивилизации предпочитают оставаться наедине с собой. Благодаря неслыханному развитию техники инопланетяне могут имитировать миры, поэтому в путешествиях к отдалённым уголкам вселенной не нуждаются.
3. Жители других планет понимают, что они могут быть опасны, поэтому заточили себя в добровольный карантин.
4. Мы сами — продукт деятельности инопланетян. Представители других цивилизаций, которые достигли высочайшего уровня развития, путешествуют по космосу и ищут подходящие для жизни планеты. Они заселяют её, например, спорами и отправляются дальше, чтобы уже никогда не вернуться.
5. Мы живём в компьютерной симуляции, которая не предполагает существование инопланетных миров.
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