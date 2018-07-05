Почему мы пока не познакомились с инопланетянами

Вопросом, почему мы до сих пор не встретились с инопланетянами, задаются не только учёные, но и обычные люди. Возможно, дело в том, что жизнь на планете — это исключительная редкость, вероятность формирования подходящих условий для этого невероятно низка. Есть и другое предположение, говорящее, что цивилизации уничтожают сами себя раньше, чем произойдёт встреча с представителями иных миров. Но есть и другие гипотезы, объясняющие, почему мы пока одиноки.

1. Земля для инопланетян — словно клетка с подопытными животными. Они давно нашли нас, но изучают издалека, не вмешиваясь в жизнь.

2. Развитые цивилизации предпочитают оставаться наедине с собой. Благодаря неслыханному развитию техники инопланетяне могут имитировать миры, поэтому в путешествиях к отдалённым уголкам вселенной не нуждаются.

3. Жители других планет понимают, что они могут быть опасны, поэтому заточили себя в добровольный карантин.

4. Мы сами — продукт деятельности инопланетян. Представители других цивилизаций, которые достигли высочайшего уровня развития, путешествуют по космосу и ищут подходящие для жизни планеты. Они заселяют её, например, спорами и отправляются дальше, чтобы уже никогда не вернуться.

5. Мы живём в компьютерной симуляции, которая не предполагает существование инопланетных миров.