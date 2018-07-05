Американец установил рекорд по поеданию хот-догов

В США установили новый рекорд по поеданию хот-догов. Американец Джоуи Честнат по прозвищу «Челюсти» за 10 минут съел 74 хот-дога. Мужчина обновил свой прошлогодний рекорд, съев на два хот-дога больше.

Джоуи Честнат использовал свой фирменный стиль, поедая сразу по две сосиски. 34-летний чемпион из Калифорнии победил в конкурсе уже 11-й раз. Чемпионат по поеданию хот-догов прошел в Нью-Йорке в День независимости. Джоуи выиграл главный приз — $10 тысяч и пояс чемпиона. Диетологи подсчитали, что победитель за один раз «съел» более 22 тысяч калорий. Можно ли скоростное поедание пирогов признать экстремальным спортом, в студии телеканала «МИР 24» рассказал доктор медицинских наук, врач-диетолог Марият Мухина.

— 74 хот-дога за 10 минут. Как думаете, долго надо тренироваться, чтобы достичь столь выдающихся результатов?

Марият Мухина: Однозначно были несколько лет «трудов» по растяжению, можно сказать, распихиванию своего желудочно-кишечного тракта. Это практически человек-питон. Каждая сосиска весит 50-60 грамм. То есть за 10 минут он съел 4,5 килограмма сосисочного фарша, плюс булки.

— В отличие от многих участников, победитель не отличается внушительными габаритами. Как такое возможно? Получается, можно питаться даже не самой здоровой пищей без риска набрать лишние килограммы?

Марият Мухина: Есть люди, которые очень много едят и мечтают поправиться — в их организме все сгорает. Это не норма, люди очень от этого страдают и обращаются за медицинской помощью, чтобы набрать вес. Это, как правило, или генетический дефект, или дефект пищеварительной системы.

Плохо, что это мероприятие преподносится как настоящий чемпионат, как соревнования. Но на самом деле это деградация, люди тратят свое время и здоровье на то, чем гордиться не стоит — на расширение своего желудка.

— Победитель за один раз «съел» более 22 тысяч калорий. Насколько это больше обычной суточной нормы 34-летнего мужчины?

Марият Мухина: Даже на лесоповале суточная норма 3-4 тысячи калорий, а у футболиста до 5 тысяч в день матча. Если предположить, что все это он будет переваривать, а не вызовет рвоту, то это приведет к повышению холестерина, колоссальной нагрузке на печень, на весь ЖКТ, фактически это пищевое отравление, которое, возможно, даже несовместимо с жизнью. Это может вызвать инвагинацию кишечника, когда одна кишка заходит в другую, и возникает перитонит. Это страшная ситуация и никак не пример для подражания.