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Что вы ежедневно делаете незаконно
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Что вы ежедневно делаете незаконно 

Рамблер 2 часа назад
Ежедневно мы совершаем массу действий, причём многое делаем почти бессознательно. Между тем, кое-какие действия из вполне нам привычных оказываются под запретом в других странах.
1. Подключение к wi-fi в общественных местах. Некоторые даже специально выбирают определённое кафе только из-за бесплатного доступа в Интернет. Это не всегда законно: в ряде случаев на подключение к сети требуется разрешение провайдера и соблюдение условий подключения.
2. Продажа вещей в интернете без декларирования дохода. Так, в США деньги, полученные в результате продажи вещей, нужно декларировать, в противном случае доход считается незаконным.
3. Использование ненастоящего имени в Сети. Это может быть расценено как хакерство, поскольку в таком случае вы не указываете себя как владельца компьютера, с которого выходите в Интернет.
4. Поедание продуктов до оплаты их на кассе. Согласно законодательству товар нельзя употреблять, пока он не оплачен. Но большинство магазинов всё-таки относятся к такому поведению покупателей лояльно.
5. Набор смс во время вождения. Набирать буквы на телефоне, находясь за рулём автомобиля, не только неудобно, но и опасно и незаконно. В США такие действия вне закона в 41 штате, если полиция обнаружит, что водитель отвлекается на смс, то придётся заплатить штраф.
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