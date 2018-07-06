Что вы ежедневно делаете незаконно

Ежедневно мы совершаем массу действий, причём многое делаем почти бессознательно. Между тем, кое-какие действия из вполне нам привычных оказываются под запретом в других странах.

1. Подключение к wi-fi в общественных местах. Некоторые даже специально выбирают определённое кафе только из-за бесплатного доступа в Интернет. Это не всегда законно: в ряде случаев на подключение к сети требуется разрешение провайдера и соблюдение условий подключения.

2. Продажа вещей в интернете без декларирования дохода. Так, в США деньги, полученные в результате продажи вещей, нужно декларировать, в противном случае доход считается незаконным.

3. Использование ненастоящего имени в Сети. Это может быть расценено как хакерство, поскольку в таком случае вы не указываете себя как владельца компьютера, с которого выходите в Интернет.

4. Поедание продуктов до оплаты их на кассе. Согласно законодательству товар нельзя употреблять, пока он не оплачен. Но большинство магазинов всё-таки относятся к такому поведению покупателей лояльно.

5. Набор смс во время вождения. Набирать буквы на телефоне, находясь за рулём автомобиля, не только неудобно, но и опасно и незаконно. В США такие действия вне закона в 41 штате, если полиция обнаружит, что водитель отвлекается на смс, то придётся заплатить штраф.