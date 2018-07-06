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В китайском храме поселился робот-буддист
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В китайском храме поселился робот-буддист 

Рамблер 14 минут назад
Фото: @lgcmnl
О встрече с необычным служителем рассказали туристы, пришедшие полюбоваться на храм Лунцюань в Пекине. Информация об этом тотчас появилась во всех китайских СМИ.
Журналисты описывают полуметрового «монаха» как весьма милое и общительное «существо», готовое прийти на помощь каждому, кто пришел в храм.
Туристы могут общаться с роботом с помощью сенсорного планшета, задавать интересующие вопросы и получать исчерпывающие ответы, составленные служителями храма и занесенными в память чудо-«монаха».

Robotic wisdom provided by the #robotmonk #beijing #china #lowbattery #cnn @cnn

Публикация от  Justin Robertson (@cnn_justin)

По сообщению китайских СМИ, робот, получивший имя Xian’er, был создан по образу одного из персонажей популярного в Китае мультфильма и, как рассчитывают его создатели, будет пользоваться успехом у детей.
Специалисты планируют расширять возможности Xian’er и уверены, что в ближайшем будущем их детище получит весьма широкое распространение. Кроме того, таким образом создатели робота-монаха планируют сделать буддистские храмы более современными и интересными для посетителей.
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