В китайском храме поселился робот-буддист

О встрече с необычным служителем рассказали туристы, пришедшие полюбоваться на храм Лунцюань в Пекине. Информация об этом тотчас появилась во всех китайских СМИ.

Журналисты описывают полуметрового «монаха» как весьма милое и общительное «существо», готовое прийти на помощь каждому, кто пришел в храм.

Туристы могут общаться с роботом с помощью сенсорного планшета, задавать интересующие вопросы и получать исчерпывающие ответы, составленные служителями храма и занесенными в память чудо-«монаха».

По сообщению китайских СМИ, робот, получивший имя Xian’er, был создан по образу одного из персонажей популярного в Китае мультфильма и, как рассчитывают его создатели, будет пользоваться успехом у детей.

Специалисты планируют расширять возможности Xian’er и уверены, что в ближайшем будущем их детище получит весьма широкое распространение. Кроме того, таким образом создатели робота-монаха планируют сделать буддистские храмы более современными и интересными для посетителей.