Суперкомпьютер вычислил ужасное будущее Земли

На днях в Сети появилась информация о том, какое будущее ожидает нашу планету в ближайшее время. Сведениями поделились инсайдеры со ссылкой на проект SETI по поиску внеземных цивилизаций. Этим проектом управляет суперкомпьютер, который и предсказал будущее Земли. Прогноз, надо сказать, неутешительный.

Умная машина предположила четыре варианта сценария развития Земной истории. Реальной угрозой человечеству суперкомпьютер назвал ядерную войну между США и Россией. Причем, по прогнозам машины, это может произойти совсем скоро. Шансы на «ядерное будущее» человечества суперкомпьютер оценил в 57%.

На второе место по степени опасности компьютер поставил глобальный природный катаклизм, способный стереть с лица планеты все живое. Косвенным подтверждением тому, что такой исход вполне реален, служат фиксирующиеся в разных местах планеты природные аномалии: извергающиеся вулканы, непрекращающиеся ливневые дожди, внезапные ураганы… Этот сценарий получил 20% вероятности осуществления.

Третье место компьютер отдал человеку. Искусственный «мозг» машины вполне справедливо определил, что люди сами делают все, чтобы уничтожить свою планету. Кроме того, свою роль сыграет и внезапный демографический прирост, который может привести к перенаселению Земли. В итоге компьютер подсчитал, что шансов погибнуть от рук человека, у планеты примерно 15%.

Ну и последний сценарий развития событий, весьма спорный, но все же отмеченный машиной, — вторжение пришельцев. Ему компьютер «присудил» 8%.

Кстати, эксперты проекта SETI, опасаясь начала всеобщей паники, уже поспешили «замести следы», удалив всю информацию, обнародованную инсайдерами.