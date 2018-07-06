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Суперкомпьютер вычислил ужасное будущее Земли
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Суперкомпьютер вычислил ужасное будущее Земли 

Рамблер 29 минут назад
Фото: 20th Century Fox Film Corporation
На днях в Сети появилась информация о том, какое будущее ожидает нашу планету в ближайшее время. Сведениями поделились инсайдеры со ссылкой на проект SETI по поиску внеземных цивилизаций. Этим проектом управляет суперкомпьютер, который и предсказал будущее Земли. Прогноз, надо сказать, неутешительный.
Умная машина предположила четыре варианта сценария развития Земной истории. Реальной угрозой человечеству суперкомпьютер назвал ядерную войну между США и Россией. Причем, по прогнозам машины, это может произойти совсем скоро. Шансы на «ядерное будущее» человечества суперкомпьютер оценил в 57%.
На второе место по степени опасности компьютер поставил глобальный природный катаклизм, способный стереть с лица планеты все живое. Косвенным подтверждением тому, что такой исход вполне реален, служат фиксирующиеся в разных местах планеты природные аномалии: извергающиеся вулканы, непрекращающиеся ливневые дожди, внезапные ураганы… Этот сценарий получил 20% вероятности осуществления.
Третье место компьютер отдал человеку. Искусственный «мозг» машины вполне справедливо определил, что люди сами делают все, чтобы уничтожить свою планету. Кроме того, свою роль сыграет и внезапный демографический прирост, который может привести к перенаселению Земли. В итоге компьютер подсчитал, что шансов погибнуть от рук человека, у планеты примерно 15%.
Ну и последний сценарий развития событий, весьма спорный, но все же отмеченный машиной, — вторжение пришельцев. Ему компьютер «присудил» 8%.
Кстати, эксперты проекта SETI, опасаясь начала всеобщей паники, уже поспешили «замести следы», удалив всю информацию, обнародованную инсайдерами.
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