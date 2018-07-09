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Цветы, которые танцуют и убивают
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Цветы, которые танцуют и убивают 

Рамблер 6 часов назад
На Земле растёт около 300 000 различных растений, и среди есть не только невероятно красивые или немного странные, но и по-настоящему опасные.
1. Раффлезия Арнольда — самый крупный в мире цветок. Это растение-паразит, живущее внутри корней тропических лиан, встречается только в Юго-Восточной Азии. Диаметр цветка достигает 1 метра, а вес — 8-10 килограммов.
2. Росянки — растения, питающиеся насекомыми. Всего насчитывается примерно 100 видов росянок и растут они по всему миру, но больше всего видов обосновались в Австралии и Новой Зеландии.
3. Танцующий цветок Десмодиум гиранс, способный двигать листьями. Листья этого растения реагируют на изменения освещённости и колебания воздуха (например, на музыку). В течение минуты кончик листа описывает полный эллипс, что и создаёт ощущение, что цветок танцует.
4. Ладанник самовозгорающийся. Стебли и листья растения обладают приятным запахом за счёт эфирных масел. Однако эти же масла при жаркой солнечной погоде провоцируют самовозгорание кустарника. После пожара остаётся пепел, который удобряет почву. Семена ладанника помещены в твёрдую оболочку, которой огонь не страшен, поэтому на пепелище быстро появляются новые ростки. За такую способность ладанник часто называют «растение-феникс».
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