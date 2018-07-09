Исполинские объекты, которые построил человек

Самые большие объекты на планете созданы природой. Но и человек сегодня достиг такого уровня, что ему под силу строить действительно исполинские сооружения.

1. Великая китайская стена, протяжённость которой 21 200 километров. Изначально это были отдельные стены, которые охраняли китайские области от вторжения. Позднее их соединили, в результате и образовалась гигантская стена.

2. Плотина «Три ущелья» на реке Янцзы, общей вес которой 34 000 000 тонн. Первые планы строительства появились ещё в начале 20 века, но реализован проект был только в девяностые годы.

3. Глобальный центр «Новый век», площадь которого 1 760 000 квадратных метров. Центр, расположенный в китайском городе Чэнду, по площади в три раза больше Пентагона . В нём находятся бутики, отель, аквапарк, бассейн, кинотеатры, каток, церковь и офисы.

4. Шахта Тау Тона, глубина которой 4,5 километра. Шахта находится в месторождении Витватерсранд, крупнейшем в мире месторождении золотой руды с содержанием урана.