Ещё
Исполинские объекты, которые построил человек
Далее:
Читайте также:
Ещё

Исполинские объекты, которые построил человек 

Рамблер 9 июля 2018
Самые большие объекты на планете созданы природой. Но и человек сегодня достиг такого уровня, что ему под силу строить действительно исполинские сооружения.
1. Великая китайская стена, протяжённость которой 21 200 километров. Изначально это были отдельные стены, которые охраняли китайские области от вторжения. Позднее их соединили, в результате и образовалась гигантская стена.
2. Плотина «Три ущелья» на реке Янцзы, общей вес которой 34 000 000 тонн. Первые планы строительства появились ещё в начале 20 века, но реализован проект был только в девяностые годы.
3. Глобальный центр «Новый век», площадь которого 1 760 000 квадратных метров. Центр, расположенный в китайском городе Чэнду, по площади в три раза больше Пентагона. В нём находятся бутики, отель, аквапарк, бассейн, кинотеатры, каток, церковь и офисы.
4. Шахта Тау Тона, глубина которой 4,5 километра. Шахта находится в месторождении Витватерсранд, крупнейшем в мире месторождении золотой руды с содержанием урана.
5. Большой адронный коллайдер, длина основного кольца которого — 26 659 метров. Пролегающий под землёй тоннель для ускорения частиц сооружён ЦЕРНом (Европейским советом ядерных исследований). К строительству привлекли 10 000 специалистов из разных отраслей из 100 стран.
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Котенок с человеческим лицом пугает соцсети3
Самые дикие секс-традиции22
Как благодарят в тюрьме210
За что советского летчика наградили Гитлер и Сталин1
Сколько пророчеств Серафима Саровского сбылось62
Видео
04:51
7 вещей, о которых нам врали всю жизнь
Безумный мир
00:30
Одержимая в Индии ползала по стене госпиталя
Безумный мир
00:19
В Турции взялись за обучение кошек плаванию
Истории
04:42
Тайные знаки, которые послали нам художники
Истории
03:30
Что нашли в капсулах времени
Истории
10:45
Места в России, где люди пропадают
Места
03:33
Места, где больше нет людей
Места
11:16
Прогнозы советских фантастов, которые уже сбылись
Истории
05:32
Занятные тайны аэропортов
Места
14:23
Исполинские объекты, которые построил человек
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение