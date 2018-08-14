Кто живет на дне Марианской впадины

Марианская впадина — самое глубокое место на нашей планете. Она находится в западной части Тихого океана возле Марианских островов, которые и дали ей название.

Глубина её превышает 11 километров и очень долго специалисты считали, что на дне впадины, где давление в 1 000 раз превышает атмосферное, не может быть жизни.

Однако в 1958 году советская экспедиция с исследовательского корабля «Витязь» обнаружила живых существ на глубине 7 километров. Позднее появилось множество доказательств, что в Марианской впадине обитают бактерии, беспозвоночные и моллюски, а также огромные существа, которые науке неизвестны.

Первая попытка опустить на дно была совершена в 1960 году швейцарцем Жаком Пиккаром. Вместе с напарником он в глубоководном батискафе опустился на глубину 10 991 метр.

Исследователи провели в бездне около 20 минут и после подъёма заявили, что в Марианской впадине определённо есть жизнь. Но спустя много лет, когда рассекретили записи бортового журнала, выяснилось, что Пиккар кое-что скрыл от общественности.

В журнале было указано, что примерно на половине пути исследователи увидели дискообразный предмет, который стал сопровождать батискаф и изучать его. Через несколько минут предмет исчез. Наука до сих пор теряется в догадках, что это было.