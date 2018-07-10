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Американец 30 лет прикидывался саудовским принцем
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Американец 30 лет прикидывался саудовским принцем 

Рамблер 6 часов назад
Фото: depositphotos.com
Американец Энтони Жиньяк, родившийся в Колумбии, 30 лет назад внезапно решил, что должен стать саудовским принцем. Но так как в реальности ему это не светило, Энтони просто стал выдавать желаемое за действительное.
Благодаря своему образу и множеству махинаций, Жиньяку долгое время удавалось жить в роскоши и пользоваться люксовыми автомобилями. И все это даже не смотря на то, что мошенник однажды уже был осужден за нанесение ущерба отелю и нескольким крупным компаниям в размере $10 тыс.
Неизвестно, сколько еще бы он мог играть в принца, если бы не разоблачение, которое произошло во время совершения одной из сделок по бизнесу с девелопером Джеффри Саффером. Ему Энтони пообещал вложить в проект $400 млн Даже каким-то образом достал выписку из банка Дубай.
Выдать мошенника помогла одна занятная мелочь, примеченная Джеффри: принц, по идее принадлежащий мусульманской культуре, с огромным аппетитом уплетал за обедом свинину, строго запрещенную исламом. Это смутило девелопера и тот попросил свою службу безопасности "пробить" загадочную личность Жиньяка. Те, конечно, без трудностей вскрыли обман.
Совсем недавно аферист признался в содеянном и теперь ожидает приговора, который будет вынесен в августе.
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