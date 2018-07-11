Мать расправилась с крокодилом и спасла сына

В индонезийском округе Восточный Танджунг‐Джабунг 37‐летняя Расми прыгнула в реку за своим сыном, которого утащил крокодил. Мать одержала победу над рептилией и сохранила жизнь сыну.

Расми услышала крик о помощи в тот момент, когда ее сын был уже в 15 метрах от берега в зубах у крокодила.

Смелая женщина без раздумий направилась прямо на животное. От испуга и решительного настроя матери ребенка крокодил отпустил ее сына сразу же, как завидел Расми.

"Когда я подплыла, крокодил отпустил его и скрылся. Меня мало волновало, есть ли там другие крокодилы, которые могут напасть на меня. Я думала только о спасении ребенка", — рассказала позднее мама ребенка.

Яди доставили в больницу с укусами по всему телу. Особенно пострадала левая рука мальчика. Именно за нее крокодил утащил его в реку.

После этого команда агентства по сохранению природных ресурсов выдвинулась на поиски крокодила, чтобы перевезти его подальше от населенного пункта и предотвратить несчастные случаи в дальнейшем.