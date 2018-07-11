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Потерянный пони был найден на крыше дома
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Потерянный пони был найден на крыше дома 

Рамблер 11 июля 2018
Фото: Asia Wire
В Японии маленький пони по имени Лейф нашелся на крыше дома после недельного исчезновения.
Хозяйка Лейфа, 49-летняя Мари Танимото, уже не надеялась увидеть снова своего любимца. Однако, пони нашелся спустя неделю на крыше дома. Все это время он спасался от воды, которая затопила город.
Напомним, что ранее в Японии был потоп, последствия которого устраняются по сей день. Стихийное бедствие принесло много жертв в стране восходящего солнца.
Очевидно, что пони спасался от наводнения и нашел убежище на крыше. Но как ему это удалось, спасатели до сих пор не понимают, ведь вода не достигала такого уровня.
Asia Wire
Снять Лейфа с крыши было непросто, признаются жители города. Пришлось разработать целую стратегию, а для того, чтобы успокоить животное, его все это время подкармливали морковкой.
Танимото говорит, что несказанно счастлива видеть снова своего питомца целым и невредимым.
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