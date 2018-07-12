Запрещенное оружие, которое всё-таки используется

В мировой «Ядерный клуб» на 2018 год входит 9 государств. Эти страны разрабатывают, производят и испытывают ядерное оружие. Но на планете есть и другое оружие, не менее опасное, которое запрещено по всему миру.

1. Ослепляющие лазерные лучи. Их опробовали американские военные в девяностых годах.

2. Биологическое оружие. Его запретили ещё в 1972 году, но нет сомнений в том, что многие страны по-прежнему ведут разработки в этой области.

3. Разрывные пули. В отличие от обычной пули разрывная не только наносит поверхностное ранение, она, проникнув внутрь тела, спустя небольшое время взрывается. В результате органы оказываются буквально развороченными.

4. Зажигательное оружие. Такое оружие не только сеет панику и убивает, но и производит массовые разрушения. Конвенцией 1980 года такое оружие было запрещено, но продолжает использоваться повсеместно. Предположительно, оно применялось во время военного конфликта в Сирии.

5. Химическое оружие. Впервые боевые отравляющие вещества применили во время Первой мировой войны. В 1928 году подписали первый протокол о запрете ядовитых газов, но это не остановило ни Германию, ни Японию, которые во время Второй мировой войны использовали БОВ. Сегодня одним из самых опасных боевых ядов считается VX. Его запретили в 1993 году, однако яд дал о себе знать в прошлом году: с его помощью убили брата лидера Северной Кореи.