Самые безумные теории заговора

Пользователи Twitter задались вопросом, в какие теории заговора кто верит на 100 процентов. На просьбу поделиться ими откликнулись больше чем 1300 пользователей. Мы выбрали самые невероятные:

Стиви Уандер на самом деле не слепой

Например, он регулярно посещает баскетбол и всегда сидит в первом ряду, его регулярно фотографируют папарацци.

Есть свидетели того, как исполнитель поймал микрофонную стойку, когда пел вместе с Полом Маккартни

Все собаки более-менее понимают человеческую речь и даже умеют говорить, просто им неохота

Если разговаривать с ними, как с другом, они все равно понимают просьбы и улавливают наше настроение. Так что вовсе не обязательно общаться скучными командами!

Камамбер и Бри — это один и тот же сыр

Однако никто никогда об этом не задумывался… Попробуйте оба сыра друг за другом и признайтесь хотя бы себе, что их вкус не различается!

Камни на самом деле мягкие

Просто они "напрягаются" и становятся твердыми в ту секунду, когда к ним прикасаются.

Американцы не высаживались на Луне

Во времена "Лунной гонки" в ходе американской космической программы "Аполлон" высадка людей на Луну не производилась, а фотографии и другие документальные материалы лунных экспедиций были сфальсифицированы правительством США, чтобы не отставать от России.

Мы уже давно можем делать лампочки, которые не перегорают

Но это никому не выгодно, поэтому мы продолжаем тратить деньги на их приобретение, а компании продолжают зарабатывать на нас.

"Титаник" никогда не тонул на самом деле

У знаменитого парохода есть старший брат-близнец "Олимпик", который было решено утопить специально, чтобы компания-страховщик покрыла расходы от предыдущей аварии "Олимпика". Если бы все прошло по плану, никто не должен был пострадать, однако "Олимпик" на полном ходу столкнулся с одним из кораблей, на которые планировалось высаживать пассажиров тонущего судна, поэтому запланированная авария привела к таким жертвам. "Титаник" после трагических событий проплавал еще 25 лет под видом старого "Олимпика".

Лекарство от рака давно изобретено

Просто никому не выгодно об это объявлять, так как на лечение рака тратятся колоссальные средства.

Над Землей висит инопланетный спутник, который следит за нами

Инопланетяне следят за нами. Эта теория даже получила неофициальное название — "Теория зоопарка". Эти предположения частично объясняют, почему мы до сих пор не вступили в контакт с "чужими": они сами избегают встречи с нами, поскольку считают, что мы недостаточно развиты для столкновения с внеземными цивилизациями.