Человек-дерево и другие обитатели подземки

Общественный транспорт, безусловно, полезное изобретение по многим причинам. Но метро мы любим не только за удобство и быстроту. Ведь именно здесь можно столкнуться с совершенно безумными, смешными и нелепыми ситуациями.

Представляем подборку странных фотографий из метро.

Собака на лошадке-качалке едет в метро. Здесь нет ничего интересного, расходимся.

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В метро Нью-Йорка можно провозить собак, которые помещаются в переноске или сумке. Но владельцы крупных пород, конечно же, придумали выход из положения.

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Публикация от SubwayCreatures (@subwaycreatures) 16 Авг 2017 в 8:19 PDT Когда хочется быть ближе к природе. Главный вопрос (но не единственный), как ему удается не только что-то видеть, но еще и телефоном пользоваться.

Публикация от SubwayCreatures (@subwaycreatures) 30 Май 2018 в 8:29 PDT Человек в синем, с которым вы вряд ли захотите столкнуться вечером в метро.

Когда ты сверху офисный работник, а снизу — настоящий зверь.

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Просто собачка, просто едет по своим важным делам. И это самое милое фото, когда-либо сделанное в метро.

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Публикация от SubwayCreatures (@subwaycreatures) 29 Авг 2017 в 8:19 PDT Подорожник помогает от всего.

Просто все переговорки были заняты.

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Мама предупреждала, что голова станет квадратная, если много смотреть телевизор. Мама всегда права.

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