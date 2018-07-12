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Человек-дерево и другие обитатели подземки
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Человек-дерево и другие обитатели подземки 

Рамблер 5 часов назад
Фото: Reddit
Общественный транспорт, безусловно, полезное изобретение по многим причинам. Но метро мы любим не только за удобство и быстроту. Ведь именно здесь можно столкнуться с совершенно безумными, смешными и нелепыми ситуациями.
Представляем подборку странных фотографий из метро.
Собака на лошадке-качалке едет в метро. Здесь нет ничего интересного, расходимся.
Reddit
В метро Нью-Йорка можно провозить собак, которые помещаются в переноске или сумке. Но владельцы крупных пород, конечно же, придумали выход из положения.
Reddit
Когда хочется быть ближе к природе. Главный вопрос (но не единственный), как ему удается не только что-то видеть, но еще и телефоном пользоваться.
Человек в синем, с которым вы вряд ли захотите столкнуться вечером в метро.
Когда ты сверху офисный работник, а снизу — настоящий зверь.
Reddit
Просто собачка, просто едет по своим важным делам. И это самое милое фото, когда-либо сделанное в метро.
Reddit
Подорожник помогает от всего.
Просто все переговорки были заняты.
Reddit
Мама предупреждала, что голова станет квадратная, если много смотреть телевизор. Мама всегда права.
Reddit
Вероятно, его олени проходят ТО.
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