Безумные вещи, которые есть только в Северной Корее

Об этой весьма индивидуальной и своеобразной стране можно услышать множество интересных историй. До сих пор Северная Корея является одним из самых закрытых государств планеты. И как бы ни хотелось думать, что это не так, практически любая вещь, происходящая оттуда, так или иначе имеет политический подтекст.

Например, лишь в этой стране космонавтам удалось высадиться на Солнце и, мало того, вернуться абсолютно невредимыми. Все просто — правительство поднимает дух граждан и внушает им уверенность в том, что они живут в самой быстроразвивающейся и успешной стране.

Какие еще безумные истории берут свое начало в Северной Корее — смотрите в ролике.