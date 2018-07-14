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Безумные вещи, которые есть только в Северной Корее
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Безумные вещи, которые есть только в Северной Корее 

Рамблер 19 минут назад
Об этой весьма индивидуальной и своеобразной стране можно услышать множество интересных историй. До сих пор Северная Корея является одним из самых закрытых государств планеты. И как бы ни хотелось думать, что это не так, практически любая вещь, происходящая оттуда, так или иначе имеет политический подтекст.
Например, лишь в этой стране космонавтам удалось высадиться на Солнце и, мало того, вернуться абсолютно невредимыми. Все просто — правительство поднимает дух граждан и внушает им уверенность в том, что они живут в самой быстроразвивающейся и успешной стране.
Какие еще безумные истории берут свое начало в Северной Корее — смотрите в ролике.
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