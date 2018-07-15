Алтайский мистик предрек миру скорую гибель

Алтайский писатель‐мистик Андрей Коробейщиков предрек скорый конец света. По го словам, апокалипсис наступит через пять лет и будет связан с природными катастрофами. О своих наблюдениях и предположениях мужчина рассказал в интервью сайту «Комсомольская правда».

В последнее время природа словно пытается стереть человечество с лица Земли, уверен писатель. Мир сотрясается от ураганов, наводнений, пожаров и других стихийных бедствий. «Но люди упорно закрывают глаза на эти факты. Мы с вами будем свидетелями различного рода потрясений и катаклизмов. И это факт, от которого уже никуда не спрячешься», — говорит исследователь.

Если бы вы знали хотя бы 1/10 той информации, которой владею я, вы бы впали в глубочайшую депрессию. Просто я уже перешагнул эмоциональную черту, адаптировался к мысли о конце света

По словам Коробейщикова, Земля сейчас буквально трещит, вот-вот и она лопнет. В настоящее планета еще пытается балансировать, сдерживая разрушительные процессы. Но как долго это будет происходить — неизвестно. «Может год, а может сто или тысячу лет, а может и месяц. Вполне возможно, что нам не суждено увидеть даже внуков», — сказал мистик.

Если люди и дальше будут относиться к природе потребительски, начнутся необратимые процессы, которые приведут к вымиранию человечества. И речь здесь идет не о веках, а о ближайших пяти годах, уверен Коробейщиков.

При этом на данном этапе люди уже не в силах исправить ситуацию: человечество катится в бездну, общество само стремится к саморазрушению. Для того, чтобы этого не стало, нужно отказаться от всех наработанных технологий, буквально вернуться в «каменный век», но никто, конечно, этого не сделает, резюмировал он.

Единственное, что мы можем сделать, — просто жить и наслаждаться тем, что есть, сказал Коробейщиков.