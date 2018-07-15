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Японские кошки предсказали землетрясение
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Японские кошки предсказали землетрясение 

Рамблер 1 час назад
В Сети набирает популярность запись, сделанная видеокамерой в одном из кошачьих кафе в Японии.
На видео кошки занимались своими обычными делами, мирно лежали и наблюдали друг за другом или же просто спали. Но внезапно они одновременно насторожились и забеспокоились. А спустя 10 секунд начались толчки, раздался грохот, задрожала мебель, кошки заметались в поиске укрытие. Это было землетрясение, которое, к счастью. не принесло серьезных разрушений и быстро прекратилось. Никто из кошек не пострадал.
Запись была сделана 18 июня и с тех пор собрала более полутора миллионов просмотров. Зрители оставили множество комментариев, восхищались и жалели чутких животных. Некоторые посетовали на то, что у них нет кота, а кто-то даже высказал желание работать в этом кафе вместе с чудесными кошками, ведь они такие милые и пушистые.
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