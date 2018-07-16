Кошки и собаки, которые не ругаются

Говорят, что собаки и кошки не дружат, но эти питомцы явно нашли общий язык. Несмотря на разницу в повадках, они сумели не просто ужиться на одной территории, но и подружиться.

1. Кошка Рози и три её приятеля-хаски. Маленького котёнка выбросили на улицы, но крошку Рози подобрала женщина, владелица трёх собак. Именно хаски нашли Рози, а после и вырастили её. Теперь кошка считает собак своими родственниками и даже переняла от них кое-какие привычки.

2. Владелица кота Рори приехала в ветеринарную клинику Веллингтона (Новая Зеландия). Коту, который случайно съел отравленную крысиным ядом приманку, необходимо было переливание крови. В это время все лаборатории города уже были закрыты, найти донора-кота было невозможно, но женщине посоветовали использовать кровь собаки. Лабрадор Мейси, который жил в семье подруги хозяйки Рори, и отдал 120 мл крови. Рори выжил и по-прежнему радует хозяйку.

3. Британские супруги несколько дней не видели кота Стюарта и решили, что питомец сбежал. Однако в какой-то момент их пёс Тоби, который гулял на улице, разнервничался и начал громко лаять. Супруги вышли во двор и увидели, что Тоби стоит возле куста. В ветвях находился раненый Стюарт, которого, вероятно, сбила машина. Кота отправили в клинику и сделали операцию.