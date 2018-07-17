Зачем богачи строят бункеры в Новой Зеландии

Недавно стало известно, что звёзды, политики, крупные бизнесмены, представители королевских фамилий и просо богатые люди активно скупают огромные земельные участки в Новой Зеландии и строят там объёмные комфортабельные бункеры. На тысячах гектаров развёрнуты строительные площадки, привлечены архитекторы и сотни рабочих, а многие хозяева уже перебрались на новые места и сами контролируют процесс сооружения подземелий. Есть предположения, что таким образом мировая элита готовится к военному конфликту или иным неприятностям, связанным с массовой гибелью людей. Новая Зеландия расположена в Южном полушарии, вдали от агрессивных государств, крупных городов и стратегических объектов, там нет террористов, которых надо обуздывать. Именно поэтому вряд кто-то специально будет проводить военные действия в этом уголке планеты. Кроме того, территория страны гористая, поэтому тут можно сооружать укрытия внушительные по размерам, но малозаметные, которые сложно будет обнаружить. В подземных убежищах создаются запасы на несколько лет, чтобы там можно было укрыть большую семью в случае ядерного взрыва, серьёзного природного катаклизма или техногенной катастрофы и провести некоторое время в безопасности.