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Зачем богачи строят бункеры в Новой Зеландии
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Зачем богачи строят бункеры в Новой Зеландии 

Рамблер 1 час назад
Недавно стало известно, что звёзды, политики, крупные бизнесмены, представители королевских фамилий и просо богатые люди активно скупают огромные земельные участки в Новой Зеландии и строят там объёмные комфортабельные бункеры. На тысячах гектаров развёрнуты строительные площадки, привлечены архитекторы и сотни рабочих, а многие хозяева уже перебрались на новые места и сами контролируют процесс сооружения подземелий. Есть предположения, что таким образом мировая элита готовится к военному конфликту или иным неприятностям, связанным с массовой гибелью людей. Новая Зеландия расположена в Южном полушарии, вдали от агрессивных государств, крупных городов и стратегических объектов, там нет террористов, которых надо обуздывать. Именно поэтому вряд кто-то специально будет проводить военные действия в этом уголке планеты. Кроме того, территория страны гористая, поэтому тут можно сооружать укрытия внушительные по размерам, но малозаметные, которые сложно будет обнаружить. В подземных убежищах создаются запасы на несколько лет, чтобы там можно было укрыть большую семью в случае ядерного взрыва, серьёзного природного катаклизма или техногенной катастрофы и провести некоторое время в безопасности.
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