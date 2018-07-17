Известные факты о животных оказались ложью

Что вы знаете о животных? Каждый человек наверняка сумеет привести множество любопытных фактов о популярных животных, но многие ли из них действительно правдивы? Ведь часто мы заимствуем знания из мифов, сказок или устаревших теорий. Эти распространённые утверждения на самом деле ложные.

1. Чёрно-белая окраска зебр — это не защита от хищников. Исследования показали, что на полосатость зебр влияет климат: у обитателей южных регионов полоски выражены, а вот зебры, живущие на севере, часто обладают бледными и тонкими полосами. Всё дело в том, что чёрные и белые полосы нагреваются по-разному, таким образом регулируется температура тела животных.

2. Не все пираньи — хищники, готовые растерзать человека. Среди хищных видов пираний лишь 3-4 по-настоящему опасны для человека, но обычно они предпочитают падаль. А некоторые виды пираний и вовсе травоядные.

3. Свиньи не любят грязь, напротив, эти животные чистоплотные и предпочитают порядок. Свиньи довольно нервные и чувствительные животные: из-за изменения порядка кормления, рациона питания, перевозки, даже громких звуков они волнуются и плохо себя чувствуют. Но зато благодаря хорошей памяти они неплохо дрессируются.