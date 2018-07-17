Кто спасется от зомби

В случае зомби-апокалипсиса каждый будет выживать, как сумеет. Но жителям этих домов повезло, ведь они будут за родными стенами в безопасности.

1. Дом посреди океана. Здесь зомби вас не достанут, ведь они не умеют плавать. Кроме того, вам не будут досаждать другие люди, которым будет нужно убежище.

2. Скрытый дом, часть которого находится под землей. Бетонные стены надежно защитят от нападения, а крышу можно использовать в качестве посадочной площадки для вертолёта, если вдруг вас решит вывезти на очищенную от зомби территорию.

3. Супер-защищенный дом. Обычно дом выглядит чуть ли не прозрачным из-за множества панорамных окон, но в случае опасности он превращается в неприступную крепость с помощью ставень и жалюзи.

4. Зеленый небоскреб. В таком доме точно можно будет избежать атаки, поскольку зомби не способный карабкаться наверх. Кроме того, можно будет без проблем снабжать семью свежими овощами и фруктами, выращенными на балконе.

5. Дом с бункером. Под этим домом есть несколько жилых уровней, куда можно спуститься, если поблизости начнут бродить зомби. В подземелье они точно не проберутся, так что домочадцам ничего не грозит.