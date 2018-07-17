Как научиться не дышать 24 минуты

Сколько человек может прожить без воздуха? 2 минуты, 3? Алексис Сегура задержал дыхание на целых 24 минуты и вот, как он добился этого невероятного результата.

Для начала нужно усвоить, что задержка дыхание — это кислородное голодание, а значит и риск. Фридайверы проходят очень долгую подготовку только затем, чтобы научиться правильно отслеживать сигналы своего тела. Затем организм приучают забирать максимальное количество кислорода из вдыхаемого воздуха, что тоже непросто.

Прежде чем приступить к своему невероятному рекорду, Сегура около 20 минут активно дышал чистым кислородом. Ткани его тела насытились O2, а вот углекислого газа почти не осталось. Так фридайвер подготовился к погружению — но обычному человеку без тренировок можно хоть 2 часа дышать кислородом и все равно не достичь цели.

Дыхание под водой можно задерживать на более долгий срок, только если уметь прислушиваться к своему телу. При погружении сосуды сужаются, пульса замедляется и организм в целом начинает более экономно расходовать ресурсы.

Хотите научиться задерживать дыхание на 24 минуты? Начинайте с коротких тренировок и лучше всего с профессиональным фридайвером в качестве гуру. Способов прокачать свой объем легких существует множество: главное начать и не рисковать лишний раз.