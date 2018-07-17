Ещё
Как научиться не дышать 24 минуты
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как научиться не дышать 24 минуты 

Trendymen 11 часов назад
Сколько человек может прожить без воздуха? 2 минуты, 3? Алексис Сегура задержал дыхание на целых 24 минуты и вот, как он добился этого невероятного результата.
Для начала нужно усвоить, что задержка дыхание — это кислородное голодание, а значит и риск. Фридайверы проходят очень долгую подготовку только затем, чтобы научиться правильно отслеживать сигналы своего тела. Затем организм приучают забирать максимальное количество кислорода из вдыхаемого воздуха, что тоже непросто.
Прежде чем приступить к своему невероятному рекорду, Сегура около 20 минут активно дышал чистым кислородом. Ткани его тела насытились O2, а вот углекислого газа почти не осталось. Так фридайвер подготовился к погружению — но обычному человеку без тренировок можно хоть 2 часа дышать кислородом и все равно не достичь цели.
Дыхание под водой можно задерживать на более долгий срок, только если уметь прислушиваться к своему телу. При погружении сосуды сужаются, пульса замедляется и организм в целом начинает более экономно расходовать ресурсы.
Хотите научиться задерживать дыхание на 24 минуты? Начинайте с коротких тренировок и лучше всего с профессиональным фридайвером в качестве гуру. Способов прокачать свой объем легких существует множество: главное начать и не рисковать лишний раз.
Последние новости
70-летний Сталлоне подтягивается так, что ты сейчас бросишь все и побежишь в спортзал Звезды девяностых, которых сегодня невозможно узнать Как выучить что угодно: секрет Альберта Эйнштейна
Комментарии3
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Таинственное исчезновение смотрителей маяка9
Какие шансы были у СССР победить НАТО в случае войны33
«Зарезать спящими, забросать гранатами, расстрелять»327
Места, охраняемые лучше, чем Зона 51
Выжить при падении с 10 км: чудо Весны Вулович10
Видео
00:44
Японские кошки предсказали землетрясение
Безумный мир
04:14
Безумные вещи, которые есть только в Северной Корее
Безумный мир
09:14
Дикий гигант против львов, крокодилов и носорогов
Безумный мир
06:09
Как водные горки калечат посетителей
Места
10:05
Места, охраняемые лучше, чем Зона 51
Места
04:21
Кто спасется от зомби
Безумный мир
14:21
Известные факты о животных оказались ложью
Безумный мир
02:54
Зачем богачи строят бункеры в Новой Зеландии
Безумный мир
11:19
Были ли на Земле гигантские люди
Истории
20:51
Было ли у древних египтян электричество
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение