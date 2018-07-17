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Оптическая иллюзия с птицей взорвала Сеть
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Оптическая иллюзия с птицей взорвала Сеть 

Рамблер 8 часов назад
Фото: reddit/PHBA
На сайте Reddit набрал популярность снимок с необычным отражением воробья в боковом зеркале автомобиля. На фото одной рукой мужчина протягивает птице картофель фри, а она пытается подлететь ближе и схватить еду. Другой рукой мужчина снял происходящее на телефон. Получившийся кадр удивил пользователей Сети тем, что на нем взмах крыльев воробья в реальности отличается от движений в отражении. Благодаря очередной иллюзии снимок набрал больше 90 тысяч лайков и 1,5 тысяч комментариев о том, как же так могло получиться.
Предположения, разумеется, самые разные: многие говорили, что это сбой в матрице, параллельное измерение и даже волшебство. Но были и более приземленные рассуждения, которые указывали: на стробоскопический эффект при искаженном восприятии движущихся частей, а также на выдержку фотоаппарата и на рулонный затвор зеркальной камеры, которая снимает слева направо и не успевает за движениями крыльев птицы.
А что думаете вы?
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