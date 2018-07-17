Женщина потратила 82 миллиона на розовую жизнь

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"Сумма кажется огромной, но вы тоже тратите много денег на мебель, одежду и другие вещи. Разница лишь в том, что каждый мой фунт уходит на исключительно розовые вещи", — говорит Сера.
Having fun on a secret shoot today! Listening to queen of pink on my crown headphones by @litheadphones 🎀💗👑feeling like @barbie in my pink playhouse! Special thank you to @nathanieldezan for hair & makeup 👄and @theartistshand42 for the behind the scenes pic 📷 stylist: me as always 💗pink hair by @kendrasboutique 👩🏼🎀dyed pinker by @hairlife_by_genai #THEPINKLADYOFHOLLYWOOD #PINKLADY #PINKLADYOFHOLLYWOOD #PINKLADYHOLLYWOOD #THEPINKLADY #BARBIE #KITTENKAYSERA #COMMERCIALACTOR #PINKEST #THEQUEENOFPINK #PINKQUEEN #QUEENOFPINK #LAVIENROSE #TVPERSONALITY #workoutbarbie #RIPLEYSBELIEVEITORNOT #PINKESTPERSONINTHEWORLD #YOUTUBER #PEPTOBISMOL #INFLUENCER #AGT #PINKONPINK #THEPINKESTPERSONINTHEWORLD #PEERSPACE #PINKHAIR #ALLPINKEVERYTHING #AMERICASGOTTALENT #THEPINKPALACE
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