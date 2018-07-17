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Женщина потратила 82 миллиона на розовую жизнь
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Женщина потратила миллион на розовый цвет 

Рамблер 4 часа назад
Фото: @kittenkaysera
34-летняя Китти Кей Сера потратила более одного миллиона фунтов (82 миллиона рублей), чтобы окончательно придать своей жизни розовый цвет.
Все началось в 20 лет, когда у Кей был день рождения. Она не знала, что надеть. В итоге девушка поняла, что чувствует себя хорошо только в розовом. Надевая на себя белую футболку и голубые джинсы, девушка испытывала дискомфорт. Именно тогда она приняла решение погрузить себя в розовый сон. Кей продала свою машину и переехала в Голливуд.
Ее образ жизни и цвет — это осознано собранное произведение искусства, которое стоило немалых денег. По оценкам женщины, она потратила более одного миллиона фунтов (82 миллиона рублей) на розовый.
"Сумма кажется огромной, но вы тоже тратите много денег на мебель, одежду и другие вещи. Разница лишь в том, что каждый мой фунт уходит на исключительно розовые вещи", — говорит Сера.

Having fun on a secret shoot today! Listening to queen of pink on my crown headphones by @litheadphones 🎀💗👑feeling like @barbie in my pink playhouse! Special thank you to @nathanieldezan for hair & makeup 👄and @theartistshand42 for the behind the scenes pic 📷 stylist: me as always 💗pink hair by @kendrasboutique 👩🏼🎀dyed pinker by @hairlife_by_genai #THEPINKLADYOFHOLLYWOOD #PINKLADY #PINKLADYOFHOLLYWOOD #PINKLADYHOLLYWOOD #THEPINKLADY #BARBIE #KITTENKAYSERA #COMMERCIALACTOR #PINKEST #THEQUEENOFPINK #PINKQUEEN #QUEENOFPINK #LAVIENROSE #TVPERSONALITY #workoutbarbie #RIPLEYSBELIEVEITORNOT #PINKESTPERSONINTHEWORLD #YOUTUBER #PEPTOBISMOL #INFLUENCER #AGT #PINKONPINK #THEPINKESTPERSONINTHEWORLD #PEERSPACE #PINKHAIR #ALLPINKEVERYTHING #AMERICASGOTTALENT #THEPINKPALACE

Публикация от  KittenKay Sera (@kittenkaysera)

С порога дома Кей можно попасть в настоящий розовый мир. Там нет ни одной вещи другого цвета. У нее розовая машина, розовые ковры, розовые волосы и даже собака Серы розового цвета.
Конечно, это розовое безумие было замечено в блогосфере. У Китти есть свой канал на Youtube и страница в Instagram. В общей сумме у женщины около 70 тысяч подписчиков в Instagram и 52 тысячи на Youtube.
В Голливуде Серу считают экспертом в розовом цвете.
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