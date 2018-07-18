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Змея сошла с ума и укусила сама себя: видео
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Змея сошла с ума и укусила сама себя: видео 

Trendymen 8 часов назад
Змеи создания опасные, но, судя по этому видео, не очень умные. Ядовитая гадюка приняла собственный хвост за добычу и впрыснула в него огромную дозу яда, после чего устроила такую энергичную пляску на дороге, что становится просто страшно.
Больше всего ролик напоминает изгнание бесов из отдельно взятой змеи. Укушенная сама собой гадюка бросается с одной стороны дороги на другую, извивается и бьется в сильнейших конвульсиях — очевидно, ей сейчас крайне плохо.
Скорее всего, ничего серьезного гадюке не грозит. Как и многие другие змеи она обладает иммунитетом к своему яду — полежит немного и поползет дальше. На следующей охоте будет аккуратнее!
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