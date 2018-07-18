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Секретные сообщения, случайно попавшие в эфир
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Секретные сообщения, случайно попавшие в эфир 

Рамблер 6 часов назад
Сегодня информация нас буквально захлёстывает. Часть мы просто пропускаем через себя, не акцентируя внимание на малозначительных для нас фактах, но другая часть информации застревает в мозгу и надолго не даёт покоя, как, например, эти странные сообщения, которые магическим образом прорвались в прямой эфир.
1. Как-то жительница США решила сделать обычное селфи. Позади женщины находился телевизор, по которому шла новостная передача. Лишь спустя время она обнаружила, что в момент фото на экране телевизора была надпись KILL («Убей»).
2. В 2015 году на американском телеканала Fox News случалось странное происшествие. На части экрана возник хакер из международной хакерской сети «Анонимус». Он был в маске Гая Фокса и зачитал обращение к зрителям, заявив, что канал Fox News давно не интересуют простые люди. По словам хакера, администрация телеканала сотрудничает с крупными корпорациями и защищает их интересы, для чего целенаправленно дезинформирует аудиторию. После хакер отключился, вернув в программу прежнего героя.
3. В 2016 году туристы и жители Нью-Йорка, оказавшиеся на Таймс-сквер, центральной площади города, были изумлены, увидев на огромном электронном рекламном экране анимированное изображение российского президента. Спустя несколько секунд изображение исчезло.
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