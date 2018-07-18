Какими станут люди через тысячу лет

В 2012 году в британской газете Sun появилась заметка, в которой рассказали, как будет выглядеть человек в будущем. Специалисты даже создали с помощью компьютера портрет человека будущего. Какими уже увидели современные антропологи наших наследников, которые будут населять планету через 1 000 лет?

1. Человек определённо не лишится волос. Хотя в процессе эволюции мы утеряли часть волосяного покрова, а волосы на теле стали более тонкими и короткими, чем у человекообразных приматов, они всё равно выполняют определённые функции.

2. Единая раса не появится. Сегодня люди перемещаются по миру очень активно, возникают смешанные браки, в которых появляются дети. Учёные полагают, что такая ситуацию приведёт к тому, что в будущем будет больше рас, а не меньше.

3. Размеры головы не станут больше, как и размеры мозга. Исследователи говорят, что мозг человека заметно увеличивался на протяжении 2 миллионов лет до нашей эры, а вот за последние 20 тысяч лет он немного уменьшился. У них нет единого ответа на вопрос, связаны ли размер мозга и ум человека. Но сейчас средний человек определённо использует мозг всё меньше, поскольку нашу жизнь значительно облегчают технические устройства.