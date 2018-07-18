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Город-призрак на Диком Западе купили за $1,4 млн
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Город-призрак на Диком Западе купили за $1,4 млн 

Lenta.ru 36 минут назад
Фото: Lenta.ru
Опустевший шахтерский городок Керро-Гордо в американском штате Калифорния продан за 1,4 миллиона долларов. Об этом сообщает CNN.
Керро-Гордо появился в 1865 году по соседству с серебряным рудником. Какое-то время он занимал первое место в штате по добыче серебра и свинца. По словам агента по продаже недвижимости, городок был неотъемлемой частью Дикого Запада. «Во времена его расцвета там в среднем раз в неделю случалось убийство», — говорит он.
После падения стоимости серебра и нефти жители стали покидать Керро-Гордо. Затем произошел большой пожар, и город окончательно обезлюдел. В городе сохранились 22 здания, в том числе гостиница, салун, музей, часовня и общежитие для рабочих, которые пустовали несколько десятилетий.
Керро-Гордо выставили на продажу около месяца назад по стартовой цене 925 тысяч долларов. С тех пор поступило около десятка предложений на сумму до двух миллионов долларов. Новым владельцем города стала инвестиционная группа, которая намерена превратить его в туристическую достопримечательность.
Сделка была заключена в пятницу, 13-го. «В духе настоящего города-призрака», — прокомментировал агент по продаже недвижимости.
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