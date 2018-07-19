Эти красотки родились мужчинами

Ещё недавно люди, чувствовавшие себя не в своём теле, были обречены пожизненно мучиться, но сейчас медицина способна им помочь. Если мужчина осознаёт, что ему надо было родиться женщиной, то медики сделают всё возможное, чтобы превратить его в настоящую красотку.

1. Кейтлин Дженнер . Уильям Брюс Дженнер родился в 1949 году, его жизнь была посвящена спорту. На Олимпиаде в Монреале в 1976 году Брюс стал чемпионом по десятиборью. Семейная жизнь тоже удалась: Брюс был трижды женат, у него 6 детей. В 2015 году Брюс заявил, что становится женщиной, и взял имя Кейтлин.

2. Валентин Де Хинг. Валентин родился в Амстердаме. Мальчишку завораживал мир моды, с 8 лет он стал сниматься для журналов, а в 17 сделал операцию по перемене пола.

3. Андреа Пежич. Андрей Пежич был востребованной моделью. Его невероятная андрогинная красота позволяла ему принимать участие как в женских, так и в мужских показах. В конце концов молодой человек сделал выбор и превратился в девушку.

4. Кэролайн Косей. Мальчик Барри Косей отчётливо понимал, что ему не по вкусу мужские игры. В подростковом возрасте он ощутил тягу к мужчинам и решился на перемену пола. Для этого ему пришлось зарабатывать стриптизом, но в 1974 году мечта осуществилась: на свет появилась Кэролайн. Кстати, Косей стала первой трансгендерной женщиной, которая снялась для журнала Playboy.