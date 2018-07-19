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Вещи и продукты, которые заканчиваются на планете
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Вещи и продукты, которые заканчиваются на планете 

Рамблер 1 час назад
Человек слишком расточительно относится к богатствам природы, поэтому некоторые вещи скоро могут исчезнуть. И вот с чем нам, возможно, придётся попрощаться в ближайшие десятилетия.
1. Шоколад. Сбор какао-бобов — довольно тяжёлый труд, а зарабатывают фермеры на их продаже немного, поэтому сбор бобов невыгоден. Кроме того, деревья какао растут только в определённых широтах, а до возраста плодоношения дерево должно расти несколько лет. Эти факторы могут привести к тому, что шоколад станет дефицитом.
2. Песок. Песок — необходимый ингредиент для производства бетона, а бетон сейчас потребляется в колоссальных объёмах из-за строительства домов и дорог. Важно, что пустынный песок не подходит для строительства, для этого требуется только песок, подвергшийся воздействию воды. Уже спустя полвека строителям придётся задуматься об источниках песка.
3. Золото. Золото — один из самых популярных и востребованных металлов, но при этом на планете его не так уж много. Так, всем добытым к сегодняшнему дню золотом можно заполнить всего один олимпийский бассейн. Прогнозируется, что золотой запас Земли истощится уже в течение 20 лет.
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