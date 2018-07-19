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Звуки, которые вы услышите впервые
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Звуки, которые вы услышите впервые 

Рамблер 5 часов назад
Звуки окружают нас повсюду. Часто мы просто перестаём слышать фоновые звуки и не замечаем того, что кажется привычным. Но есть звуки, которые удаётся услышать только избранным.
1. Динозавры исчезли с Земли 65 миллионов лет назад, однако сейчас техника помогает учёным создавать звуки, которые издавали давно вымершие животные. И вот как рычал тираннозавр.
2. В 2011 году в Японии произошло землетрясение силой 9 баллов. Исследователи, работавшие на Алеутских островах, смогли записать звуки этого разрушительного бедствия. Из-за низкой частоты наше ухо не воспринимает этот звук, поэтому специалисты ускорили запись.
3. Горбатые киты — настоящие гиганты, которые умеют петь. Исследователи ишь недавно поняли, что пение сродни человеческой речи: они состоит из отдельных звуков, комбинирующихся во фразы.
4. Летучие мыши с помощью звуков высокой частоты ориентируются в пространстве: звуковые волны, отражаясь от препятствий, рассказывают мышам об остановке. Если замедлить запись шума ночного леса, то можно распознать писк летучих мышей.
5. В космосе нет воздуха, поэтому звуковые волны там распространяться не могут. Однако по космическому пространству пробегают электромагнитные волны, некоторые их которых по частоте похожи на колебания воздуха. Именно такие волны уловили с помощью антенны.
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